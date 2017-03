Disminuyen muertes por cáncer

TIJUANA, Baja California(GH)

Fueron 28 fallecimientos por cáncer cérvico uterino los que se registraron durante 2016, cifra que de acuerdo a lo recabado por la Secretaría de Salud representa un descenso en comparación al año anterior, informó Maritza López Núñez, coordinadora del Programa de Cáncer de la Jurisdicción.



Detalló que en 2015 se registraron 80 decesos, en cuyos casos la enfermedad se detectó en etapas avanzadas lo que eleva el riesgo de fallecimiento.



“Esto lo detectamos a partir que se les dio mayor difusión a los programas de salud, sobre todo a los enfocados en la prevención y detección temprana de la enfermedad”, expresó.



Añadió que también la mejora en la accesibilidad de los exámenes de detección, como lo son las jornadas gratuitas de mastografías y Papanicolau, influye en esta baja de casos graves, ya que el factor económico no representa un obstáculo para la prevención.



Apuntó que el temor es otro de los principales factores que influyen en que una mujer no acuda a realizarse una revisión o una autoexploración, por lo que es necesario reforzar la idea de que esta enfermedad no es sinónimo de muerte si se detecta a tiempo.



Por lo anterior, invitó a las mujeres a convertirse en promotoras de la salud e invitar a otras a acercarse a las instituciones de la salud.