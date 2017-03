Con el NSJP crecen 30% homicidios y robos: CCE

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) los homicidios y robos domiciliarios han aumentado un 30%, declaró el presidente Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, durante la reunión del Grupo de Coordinación realizada ayer.



"Por lo garantista del sistema, que no es malo que sea garantista, lo malo es que tenemos que estar mejor preparados para presentar a los presuntos responsables", señaló Humberto Jaramillo Rodríguez.



En Tijuana el NSJP entró en vigor el 18 de junio de 2016, y a través de él los conflictos jurídicos relevantes se resuelven en audiencias orales.



"Lo que sí hemos visto, en base a la información que tenemos, que cada mes nos la hacen llegar, es que sí hay un incremento. Lo hemos medido en términos del incremento a los homicidios que hemos tenido, y robos domiciliarios, principalmente", especificó.



Mientras que durante enero y febrero de 2016 se cometieron 74 y 62 homicidios, respectivamente, en enero y febrero de 2017 fueron 103 y 108.



"El sector empresarial ha venido observando desde la implementación del NSJP un incremento, y aquí nos han aclarado tanto la Procuradora como el delegado del la PGR de las bondades del NSJP, del tiempo que se requiere para madurar su implementación", explicó.



El líder empresarial presidió la reunión en la que se abordaron el tema de seguridad y se plantearon estrategias en la materia.



“El señor general nos ha informado que ha incrementado el número de elementos que están aquí en la zona, y eso también lo agradecemos, el que vengan a apoyarnos como ya lo hicieron en el pasado", indicó.



El comandante de la Segunda Zona Militar, Enrique Martínez López, manifestó que la estrategia es que todos los entes del Grupo de Coordinación destinen más personas para atender la incidencia delictiva.



"Se van a incrementar los efectivos en algunos sectores más vulnerables o donde se ha incrementado la violencia", refirió.



El secretario general del Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez, comentó que continuará la coordinación entre los diferentes órdenes gubernamentales y policiales para combatir la delincuencia, además de implementar programas de prevención.



Remueven a 25 policías



En la actual administración han sido depurados 25 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por no aprobar las evaluaciones de control de confianza.



El titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor, dijo que una vez que reprueban los exámenes se tiene que seguir un proceso legal que tiene que pasar por la Sindicatura y luego por la comisión de desarrollo policial respetando las garantías del elemento.



Después de esto, llegan a un proceso de defensa y audiencia para tomar una decisión, y en esos casos pudieron determinar que los 25 policías no deben permanecer en la corporación al no cumplir con un requisito que establece la ley.



Indicó que continuarán con la depuración en la Secretaría para contar con un cuerpo policiaco que esté a la altura de las exigencias de la población.