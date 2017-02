Desisten haitianos de buscar asilo en Estados Unidos

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de pasar dos días en el desayunador salesiano Padre Chava, uno de los primeros sitios que dieron albergue a los haitianos, Ernest Volma llegó a la Zona Este de Tijuana para quedarse en el centro Fountain of Hope.



Él y otros trece ciudadanos haitianos acudieron el jueves a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar el formulario que se tiene que contestar para iniciar con su trámite de residencia en México, todos tenían su cita consular para el mes de marzo.



“Mi familia me ha dicho que los últimos que cruzaron no han salido de los centros de detención. Nadie quiere ser deportado, por eso haremos el intento de quedarnos”, compartió.



En el centro Fountain of Hope actualmente se encuentran catorce haitianos, de los cuales cuatro son mujeres que viajan con sus parejas, como el caso de Michelande Dossry.



La joven de 29 años de edad que ha cruzado el continente desde Brasil, en compañía de su esposo, manifestó que ambos están interesados en obtener la residencia legal en México ante el consejo de sus familiares que viven en Estados Unidos.



Ernest Volma y Michelande Dossry forman parte de los más de 15 mil migrantes haitianos que desde mayo del año pasado comenzaron a llegar a la ciudad para solicitar asilo político en Estados Unidos.