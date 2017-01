Aseguran abasto de gasolina para patrullas

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que en la administración anterior hubo ocasiones en que no hubo recursos para que las patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tuvieran gasolina, el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo, comentó que acordó un convenio con unas gasolineras.



“Cuando tomé protesta y al siguiente día el ex director de la policía me aviso que no tenían para poner gasolina, acorde con las gasolineras Vip, sin embargo al Sur del Municipio no hay de esas estaciones y lo acordamos con Eco”, mencionó.



El Alcalde dijo que con este acuerdo se tiene un crédito abierto con estas estaciones para que no haya ningún problema con el abasto de combustible y aseguró que el desabasto no había sido por falta de pago, sino por falta de combustible en las estaciones.



Por otra parte, reconoció que el alza de la gasolina y del agua pegará en los bolsillos de los ciudadanos, sin embargo, reconoció que la ley del agua tiene aspectos positivos y negativos y es un tema de suma importancia para un municipio como Ensenada donde hace falta bastante el agua.



“Necesitamos más de 500 litros por segundo de agua, hay un compromiso del Presidente de la República del acueducto del Hongo al Valle, el gobierno del estado ha trabajado en el acueducto de La Misión, las plantas de tratamiento están tirando al mar más de 500 litros por segundo al mar, tenemos que invertir más en proyectos porque traemos un atraso de 40 años en eso”, apuntó.