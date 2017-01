Adultos de Casa Hogar disfrutan de Rosca de Reyes

TIJUANA, Baja California(GH)

Como muestra de afecto y en agradecimiento a todo lo que han realizado por la comunidad, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, Mirna Ibarra de Novelo, compartió la tradicional Rosca de Reyes con los más de 70 adultos mayores que residen en la Casa Hogar del Anciano de Ensenada.



La también presidenta del Comité Ancianotón expresó sus mejores deseos a los abuelitos durante el 2017; además de que reconoció la labor y calidad del servicio que brinda la institución que atiende con amor y calidez a estos ensenadenses en situación de vulnerabilidad.



“Los veo a ustedes y me recuerdan a mi abuela, me da mucho gusto verlos y que me inviten, ella era como ustedes que entregan el amor, el abrazo, que saben escuchar a sus hijos, nietos y siempre van a estar para dar un buen consejo”, expresó notablemente emocionada.



Por su parte, la directora de la Casa Hogar del Anciano, Gloria Estrella Pérez dio la bienvenida a la institución a la presidenta de DIF Municipal, Mirna Ibarra de Novelo, a quien agradeció por este convivio y principalmente por brindar tiempo de calidad a quienes residen en el asilo.



Gloria Estrella indicó que por décimo año consecutivo la paramunicipal encabeza este tradicional festejo en el que además de la Rosca de Reyes se comparten bebidas calientes y se donan regalos a los abuelitos para que pasen un momento agradable.