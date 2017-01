Apegt adivierte desabasto de gasolina de continuar bloqueos

TIJUANA, Baja California(GH)

De continuar el bloqueo de la planta de distribución de Pemex en Rosarito comenzará el desabasto de combustible en las 240 estaciones de Tijuana, Tecate y Rosarito.



El consejero de la Asoacion de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), Alejandro Borja Robles indicó que no tienen otra forma de proveerse del combustible por lo que la escasez podría iniciar desde hoy en algunas gasolineras.



"Apoyamos al consumidor, si entendemos la situación y por qué se están manifestando, no hay otra manera de manifestarse ante las decisiones", manifestó.



Desde el lunes por noche ciudadanos se encuentran bloqueando el acceso terrestre a la planta de distribución de Pemex en Rosarito en protesta al incremento del precio del combustible.



Borja Robles señaló que por otra parte el bloqueo de estaciones de gasolina, intención que han manifestado los ciudadanos, sólo perjudicará los empresarios y despachadores, lo que dijo, al gobierno no le importa.