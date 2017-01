Toman el SAT y Transpeninsular por gasolinazos

ENSENADA, Baja California(GH)

Porteños y residentes de tres poblados de la zona rural se manifestaron ayer contra el incremento del precio a los combustibles que entró en vigor este 1 de enero de 2017 y que fue autorizado por el Gobierno federal.



Decenas de personas molestas cerraron por varios minutos alrededor de las 14:36 horas las instalaciones del Sistema de Administración Tributaria de Ensenada por el reciente incremento de los precios de los combustibles.



Los inconformes en el exterior del edificio federal lanzaron consignas como “No al gazolinazo” y “Fuera Peña”, en relación al presidente de México, y no fueron recibidos por los servidores públicos del SAT.



Los manifestantes cerraron el acceso principal del edificio al colocar una bandera de México entre las puertas.



Las personas exigieron con rechiflas y gritos que se retirara del lugar el diputado federal por el Tercer Distrito Electoral de Ensenada, porque presuntamente apoyó el incremento de las gasolinas.



Los inconformes mostraron pancartas con sus exigencias al Gobierno como fueron: “Gobierno federal, ya basta”, “Fuera EPN Kiko Vega, No más impuestos, El pueblo es el patrón”.



Toman Transpeninsular

Hasta la tarde de ayer, la Policía Federal registraba el cierre de la carretera Transpeninsular a la altura de los poblados Vicente Guerrero, Camalú y Punta Colonet por personas que se expresaban por el incrementó a la gasolina.



Los manifestantes colocaron rocas en los tramos carreteros, en algunos de estos depositaron bidones para gasolina vacíos a manera de protesta, e impidieron el tránsito de camiones y vehículos.



Estos bloqueos generaron largas filas de automovilistas y camioneros que intentaban conducir a sus respectivos destinos del Sur y Norte del municipio.



Nereyda Juárez Martínez, delegada de Camalú, dijo que un grupo de alrededor de 30 personas exigió que se baje el costo del combustible y se colocó a la altura del empaque del poblado para manifestarse.



Explicó que al menos en Camalú la protesta la comenzó una persona la tarde del lunes, quien permaneció la madrugada del martes, y otras personas se sumaron al reclamo.



Piden calma

Edgar Salgado, vocero de la Policía, informó que hasta la tarde de ayer las manifestaciones se habían desarrollado de manera pacífica y no había registro de disturbios.



Indicó que el Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Policía permanece en el poblado de Camalú para atender cualquier eventualidad que se presente.



Tome nota

Por la noche del lunes una persona inició la protesta y posterior bloque de la carretera Transpeninsular a la altura del poblado de Camalú, durante la madrugada otros residentes se fueron sumando