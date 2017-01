Cambistas lideran grupo de lavado de dinero

SAN DIEGO, California(GH)

Los propietarios de una casa de cambio en Tijuana fueron identificados como los líderes de una organización de lavado de dinero en la que se involucra al regidor panista de Tijuana, Luis Torres Santillán.



“David Espinoza y su esposa, Claudia Ramírez, eran los líderes de esta organización; Torres Santillán era un cliente potencial”, declaró el abogado de la Fiscalía del Condado de San Diego encargado del caso, John Dunn.



De acuerdo a la investigación, la organización lavó más de 10 millones de dólares entre octubre del 2014 y julio del 2016.



“Espinoza tiene una casa de cambio en Tijuana y ahí se recolectaba dinero en dólar y luego era contrabandeado por la frontera y depositado en cuentas de banco en Estados Unidos, y transferidas de vuelta de manera casi inmediata a bancos en México”, dijo Dunn.



El dinero era contrabandeado en efectivo, señaló el abogado fiscal, sin aclarar quién era la persona encargada de cruzar el dinero debido a que la investigación del caso sigue abierta.



Dunn explicó que a Torres Santillán se le relacionan 18 depósitos bancarios en Estados Unidos entre julio del 2015 y julio del 2016 por casi 675 mil dólares, en este caso.



Espinoza, Ramírez y Torres Santillán fueron arrestados desde el pasado diciembre en San Diego, y enfrentan cargos de lavado de dinero junto a por lo menos otras once personas.



Un total de catorce personas fueron presentados en una audiencia en la Corte Superior de San Diego, este martes.



“Este es un caso muy complicado y hay miles de documentos de descubrimientos de pruebas, y grabaciones, este no es un caso típico y trataré de mantener los casos juntos”, dijo el juez, Runston G. Maino, frente a los catorce acusados, familiares de los detenidos, y la prensa, en la corte.



La cita de la audiencia de los catorce acusados era a las 09:00 horas de este 3 de enero pero debido a falta de abogados de la defensa de varios de los acusados se atrasó una hora.



En la audiencia solo se estableció una fecha a futuro, el 9 de febrero, en la que se citó a los catorce acusados para que regresen a la corte a continuar con el caso.



“Este es un caso complicado y los abogados están trabajando duro para ver cómo lo van a manejar”, agregó el juez.



De los catorce acusados, tres se encuentran libres bajo fianza, que son Karla Escalante, esposa de Jorge Escalante Martínez, ex presidente de Coparmex Tijuana, y su hijo, Jorge Escalante, y Liza Ampudia.