Piden a migrantes no caer en extorsión

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la desesperación de ingresar a Estados Unidos, migrantes extranjeros son presa fácil de extorsiones como lo es la venta de documentos falsos para agilizar su trámite de asilo humanitario.



Lo anterior lo declaró el director de la Casa del Migrante, padre Patrick Murphy, luego de registrarse un incidente donde haitianos denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de un elemento de la Policía Municipal.



“Esta situación es solo el reflejo de la desesperación con la que llegan los haitianos, quienes no esperan quedarse mucho tiempo en la ciudad pero están recibiendo fecha para ingresar en abril a Estados Unidos”, expresó el activista.



La oferta de documentos falsos es solo una de las formas de extorsión a la que se exponen los migrantes extranjeros, otro riesgo es el de padecer un secuestro como los que afectan a mexicanos y centroamericanos, de los cuales aún no se conocen casos.



Indicó que por parte de la institución solo queda informar a los migrantes sobre los peligros a los que se exponen, al ser parte de una población vulnerable e invitarlos a denunciar cuando se identifica la participación de una autoridad.



Añadió que al desconocer sus derechos la mayoría de los migrantes, sin importar su nacionalidad, optan por no ejercer la denuncia y gran parte de los casos de extorsión y delitos cometidos por autoridades quedan en la impunidad.