Empresarios buscan encuentro con SHCP por los gasolinazos

TIJUANA, Baja California(GH)

Empresarios de la entidad acudirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pedir una solución a los gasolinazos, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez."Tenemos una junta de consejo y vamos a establecer las medidas que tenemos que tomar, y seguramente tiene que ver con hablar con la Secretaría de Hacienda y tratar de trasladar la preocupación que tenemos, porque al final de todo esto quien termina pagando estos incrementos es el consumidor final", señaló.Comentó que van a solicitarle al Gobernador los acompañe para que encabece la reunión con José Antonio Meade , titular de la SHCP."Es evidente la manifestación de inconformidad que hay por parte de la sociedad con relación a los incrementos, ahorita lo están haciendo por la gasolina, pero se suman los incrementos a la energía eléctrica, al agua, a muchos otros servicios", refirió.El aumento del precio de los combustibles es desproporcionado y atenta directamente contra la economía del consumidor final, consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana Gilberto Fimbres Hernández.Afirmó que no es adecuado que en la determinación de los nuevos precios el Gobierno traslade toda la carga al consumidor final y que no haya voluntad para revisar esquemas de reducción de cargas fiscales.“Tenemos una gran preocupación por el impacto inflacionario que pueda generarse con los aumentos en los combustibles, es evidente que Pemex ya no cuenta con la capacidad técnica ni financiera para mantenerse como el proveedor único de los combustibles, por lo que hay que hacer una transición rápida y efectiva para evitar que las pérdidas acumuladas de la empresa la lleven a una situación insostenible”, señaló.A nivel nacional, dijo, la Coparmex hace un llamado al Congreso de la Unión para la revisión y ajustes pertinentes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para aminorar las afectaciones y evitar su impacto directo a la economía de los consumidores.