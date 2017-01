Transportistas buscan aumento de 58% a tarifas

TIJUANA, Baja California(GH)

Representantes de transportistas solicitaron al Ayuntamiento un aumento de 58% a las tarifas, que representan entre 5 y 9 pesos, y explicaron que de no obtenerlo se corre el riesgo que el servicio deje de prestarse.



Líderes de diferentes líneas de camiones y taxis se reunieron ayer con el secretario de Gobierno municipal, y le plantearon que en los últimos cinco años el precio del combustible ha incrementado 64%.



Ante esta situación, expusieron la necesidad urgente de incrementar el transporte público en 58%, un promedio que oscilaría entre los 5 y 9 pesos.



Argumentaron que no es solo la gasolina la que ha sufrido un aumento de precio, las refacciones y herramienta para las unidades también se han visto afectadas en gran medida por la pérdida del valor del peso frente al dólar.



Germán Martínez Cochran, coordinador de la Unión de Transporte Verde y Blanco de Tijuana, señaló que la escasez de pasaje y el aumento de la gasolina los han llevado a la quiebra por completo.



Miguel Ángel Jiménez, presidente de la Unión de taxistas de Baja California, recalcó que la situación es apremiante.



“Aquí la situación está en dos, o se da un aumento emergente o se colapsa el transporte en estos días y se va a dejar de dar el servicio, así tan grave está la situación”, declaró.



“Estamos solidarizados con la ciudadanía que exige un buen servicio, pero por otra parte entendemos a los transportistas que no están sacando ni para el combustible”, expresó el secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano.



En este sentido, anunció que se instalará un mesa permanente de diálogo entre Gobierno y transportistas.