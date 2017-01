Inunda basura a colonias de la ciudad

TIJUANA, Baja California(GH)

El 60% de la población se encuentra sin servicio de recolección de basura debido a la falta de unidades recolectoras, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



La problemática que afecta a casi un millón de personas, detalló, se debe en gran medida a que la mayoría de los camiones está fuera de servicio o no han podido ser retirados por falta de pago de los talleres donde se les dio mantenimiento.



Agregó que existe la posibilidad de optar por arrendar unidades de recolección de basura del sector privado sin dejar de lado a los sindicalizados del gremio de la basura.



“Los camiones no están en óptimas condiciones de ser empleados, hay que sacarlos de los talleres y pues necesitamos dinero. Estamos viendo la posibilidad de revisar el arrendamiento de camiones para salir de esto sin menoscabo un ápice en los derechos de los sindicalizados”, indicó el Primer Edil.



En este sentido, la misma tarde de ayer se dio una plática entre Gobierno municipal y dos empresas de recolección de basura.



“Qué necesitamos hacer, a ver, empresas, préstanos, te pago después; cómo le hago para pagarte, porque son los servicios que ocupamos. Es grave el problema, es en toda la ciudad, está inundada de basura”, señaló.



Una vía

Patricio Tovar, miembro de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California A.C., mencionó que el tratamiento de la basura puede contribuir a solucionar la actual problemática en la recolección de basura en Tijuana, aunado a un plan de concientización ambiental.



“Parte de la solución en el manejo de residuos sólidos urbanos sería que mínimo se implementaran las tres erres, la reducción, el reúso y el reciclaje de los residuos, antes de que solamente se quiera que el destino sea el confinamiento en los tiraderos”, señaló.



En ese sentido, detalló, en Tijuana se producen aproximadamente 2 mil toneladas de basura diariamente de los cuales 20% son productos reciclables, es decir, 400 toneladas podrían aligerar el trabajo de la recolección de basura y de esta manera aminorar el impacto del déficit de camiones recolectores.



Añadió que a nivel comercial e industrial existen programas que obligan a estos sectores a reducir, reusar y reciclar, pero no lo hay a nivel doméstico, cuestión que se debe atacar mediante un plan de concientización para el reciclaje.



“Aunado a la recolección, es necesario fomentar la ecuación ambiental para que la ciudadanía se pueda sensibilizar de la necesidad de separar sus residuos, pero que también el Ayuntamiento contara con la infraestructura necesaria para realizar la separación adecuada de estos”, refirió.