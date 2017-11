Recuerdan a difuntos con ritual prehispánico en el Mercado Hidalgo

TIJUANA, Baja California(GH)

La actividad tuvo como escenario el altar de muertos, en el cual se colocaron decenas de fotografías de ataviados con trajes prehispánicos, el grupo de danzantes revive viejas tradiciones quienes ha sido parte del lugar, en donde desde tempranas horas los visitantes regionales y extranjeros acompañaron a los danzantes en la ceremonia.



Así, a través del son de las percusiones para mostrar la adoración a los dioses del sol, tierra, agua y fuego inició la celebración a la vida después de la muerte. Oscar Rodríguez, capitán de danza del grupo de Tlatlaukitepec, término en náhuatl cuyo significado es “Lugar del cerro colorado frente al mar”, dijo sentirse optimista por conservar las tradiciones mexicanas.



“Para nosotros la muerte es alegría, es un seguimiento a la vida. Muchas personas están acostumbradas a visualizar la tristeza o el dolor de la muerte, para nosotros es una fiesta”, explicó.



“Hay que preservar nuestras tradiciones y no dejarlas en el olvido. Estamos en Tijuana en donde podemos convivir o mostrar nuestras tradiciones del Día de Muertos con Halloween”, agregó.



Entre las asistentes estuvo la señora Dolores Tovar, quien es la primera vez que viaja a la ciudad en el Día de Muertos. “Pensé que en Tijuana no se celebraba este día. Creo que Tijuana no es tan tradicional como México, y eso para mí es muy significativo, porque se nota que aquí hay más diversidad de cultura y de eventos, como el de Halloween”, compartió.