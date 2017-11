Fracasa en Rosarito combate a consumo de drogas

ROSARITO, Baja California(GH)

CUARTA PARTE



La falta de estadísticas focalizadas impide conocer el porcentaje real del problema que se enfrenta sobre las adicciones en la población de Playas de Rosarito, y aunque se aplican programas de Gobierno para el combate y atención de las mismas, el consumo va en aumento.



De acuerdo con la encuesta Inter-Censal 2015, Rosarito cuenta con 96 mil 734 habitantes, lo que representa casi el 3% de la población del Estado y crece a un ritmo del 2.4% anual.



Este Municipio fue el primero en el Estado en instalar el Comité Municipal contra las Adicciones (Comca), refiere el regidor y presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente, Elías Mendoza.



Sin embargo, explica que hay muy poca participación ciudadana en los comités consultivos, no hay interés por el tema.



La gente considera que si no vive el problema de cerca no debe involucrarse en las acciones preventivas y el Gobierno no puede con todo.



Dice que otro problema que se enfrenta, es la falta de estadísticas particulares sobre las adicciones en Rosarito, ya que se cuenta con datos generales donde se incluyen los cinco municipios, pero no hay un estudio exclusivo para esta población. Mendoza Rojas considera que sin tener números comparativos, es evidente que el consumo de sustancias adictivas va en aumento entre la población y eso impacta en el incremento de los índices delictivos, sobre todo de robos en sus diferentes modalidades.



Las dependencias que ejecutan programas relacionados con la prevención de las adicciones, comenta, es la Dirección de Servicios Médicos, Instituto Municipal de la Juventud, Instituto Municipal del Deporte, DIF y Dirección de Desarrollo Social.



Detalla que los programas básicamente se basan en la interacción con jóvenes estudiantes a través de pláticas informativas relacionadas con el uso y abuso de sustancias tóxicas, además del fomento al deporte, pero los resultados al menos en esta administración aún no han sido medidos.



En el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019, se establece el Programa Juventud Libre de Drogas que abarca 4 puntos:



• Identificar el uso de drogas en los centros escolares por colonia.



• Detectar casos positivos en consumo de drogas y dar seguimiento a su proceso de rehabilitación.



• Difundir las consecuencias del uso de las drogas y fortalecer las estrategias de prevención de adicciones en jóvenes.



• Impulsar ligas deportivas para niños y jóvenes como estrategia de prevención social.



Para Adelina Ramírez, coordinadora de Programas Preventivos de la Policía Municipal, el problema de las adicciones tiene raíz en la familia y el medio en el que se desenvuelven las personas, por eso no es tan fácil combatirlos.



Explica que la Policía interviene en la prevención a través del Programa DARE (Drogas y Abusos, Resistencia con Educación), y el Programa Operación Mochila, que se imparte en las escuelas de nivel básico y media superior, a través de pláticas, pero también la Policía Juvenil atiende a menores con problemas de conducta y que hayan tenido contacto con drogas, alcohol y tabaco.



“Se habla con los jóvenes y se dan opciones para que ellos rechacen los ofrecimientos de las drogas y los problemas legales que pueden enfrentar, también se realizan jornadas de deportivas para que conozcan la importancia de mantenerse sanos”, detalla.



En la Patrulla Juvenil se atiende un aproximado de 100 niños anualmente explica, y el curso es de 6 meses, pero no todos lo terminan, aun así hay historias de éxito en las que se logró que los jóvenes regresaran a la escuela y se alejaran de las drogas, aunque no hay estadísticas para contabilizar los resultados desde que inició el programa.



Menciona que la población de Rosarito ha crecido exponencialmente, pero el número de agentes no lo ha hecho a ese ritmo, lo que dificulta que los programas lleguen con la velocidad que se requiere, pero se hace lo humanamente posible para abarcar todos los espacios educativos.