Aumenta gas 50% en Tijuana en el 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana el precio del gas doméstico LP ha aumentado 50% de diciembre de 2016 a la fecha, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI.



Los datos de la dependencia federal exponen que el año pasado cerró con un precio promedio de 12.93 pesos por kilogramo de gas LP, mientras que para octubre de este año el costo incrementó a los 19 pesos.

En el caso de las diferentes presentaciones ofertadas a los residentes, el cilindro de 10 kilos actualmente tiene un precio de 200 pesos, mientras que el tanque de 45 kilos de 900 pesos en promedio.



Además, con base a información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Baja California es la segunda entidad del país con el gas LP más caro, luego de Baja California Sur.



Gran parte del gas que consumimos es de importación y al cotizarse en dólares, los precios tienen un incremento, explicó el economista José Luis Contreras Valenzuela.



"El hecho de que no se haya liberalizado la importación de gas LP ha repercutido en que esos incrementos se estén dando", agregó.



El especialista advirtió que durante invierno la demanda del gas LP aumenta, por lo que se podría esperar que el costo se incremente más.



"Eso fue la gran oferta que nos hicieron para poder impulsar la Reforma Energética, ninguno de los beneficios que nos anunciaron con la Reforma Energética se ha visto", manifestó.



Contreras Valenzuela sostuvo que a los ciudadanos no les ha traído ningún beneficio y que tal vez solo ha sido para los capitales que están invirtiendo dentro del sector energético.



Bolsillo golpeado

Familias de Tijuana llegan a pagar de 850 hasta mil pesos por un tanque de gas de 45 kilogramos, lo cual ha limitado sus gastos de alimentación, educación y transporte público.



Zaida Gaytán, joven que debe pagar la mitad de los consumos de su familia, expuso que el gasto del gas es uno de los más fuertes que debe hacer cada cuatro meses.



“Pago mil pesos por el tanque de 45 kilos, realmente es muy caro, pero es una necesidad porque dependemos de él para cocinar. Es muy injusto el precio en comparación con nuestro sueldo, y va en contra de que podamos tener una mejor calidad de vida”, añadió.



Fernando Gómez platicó que gasta alrededor de 850 pesos cada dos meses para adquirir el cilindro de gas de 45 kilos.



“Es un robo y abuso, porque el gobierno deja que se monopolice un negocio. Se me hace extremadamente caro, porque la clase realmente trabajadora no lo puede pagar, 850 pesos es el sueldo de una semana”, indicó.



Ante ese panorama, dijo, ha tenido que ‘estirar’ su sueldo y próximamente optará por cocinar los alimentos en la leña.



En ese sentido, Liliana Hernández expresó que dejará de cocinar comidas que llevan bastantes horas de preparación, como el caldo de res o pozole.