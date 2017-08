Desprecia Reforma Educativa la figura del maestro: CUT

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la Reforma Educativa que promueve el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, se desprecia a los maestros que no tienen una formación docente.



Así lo consideró el rector de la Universidad de Tijuana (CUT), Jesús Ruiz Barraza, quien dijo que los partidos políticos han usado a los docentes como escudo para sus intereses.



“El PRI cuando perdió la gubernatura de Chihuahua y en su intento de recuperarla usó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como promotor electoral para conseguir votos y, peor aún, se inventaron algunas de las trampas desaseadas en materia de fraude electoral y se puso a los profesores en ese trabajo”, lamentó Ruiz Barraza.



Asimismo, urgió a las autoridades a que reconozcan el buen trabajo que realizan los maestros de cualquier nivel educativo, pues han sido capaces de guiar a sus alumnos a contribuir a la sociedad en diferentes campos de estudio, como el ingeniero químico Luis Miramontes Cárdenas, quien es el creador de la píldora anticonceptiva; actualmente es el único científico mexicano en el Salón de la Fama de Estados Unidos.



Durante la conferencia “Reforma Educativa ¿Nuevo Paradigma?”, el rector del CUT dijo que los egresados de la carrera de Ciencias de la Educación tienen el reto de romper modelos impositivos para que sus conocimientos sigan generando a estudiantes líderes mundiales.



Por su parte, el catedrático del CUT, Hugo Writhe, recomendó que se debe implementar una educación en la que se le permita a los estudiantes adquirir experiencia mientras reciben sus clases.



“Se requiere una educación basada en la experimentación, en donde el alumno no sólo adquiere herramientas y conocimientos sino que aprendan a aplicarlos en diferentes formas. Lo que propone la reforma educativa es un cambio en el sistema educativo, pero no un cambio en la práctica de la enseñanza”, finalizó Hugo Writhe.