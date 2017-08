Siempre hay opciones para planificar la familia

TIJUANA, Baja California(GH)

Las cosas ya no son como antes, pues ahora las parejas prefieren tener familias más pequeñas con menos integrantes, por lo que buscan de diferentes maneras evitar tener muchos niños.



Algunos optan por utilizar métodos anticonceptivos de tiempo extendido, como son el diafragma, parches o las inyecciones, otros prefieren cuidarse con píldoras o condones que también tienen sus fallos.



“De todos, el preservativo es el menos confiable, porque a veces la calidad puede ocasionar que salgan defectuosos e inseguros”, detalló Elio Durán Paredes, médico adjunto a Planeación Familiar del Hospital General de Tijuana.



En el momento en que se considera alguna de las opciones, casi siempre es en conjunto con la pareja, pues puede tener efectos en el organismo de quien se va a tratar.



“Las pastillas en la mujer causa muchas alteraciones en el organismo que no en todos los casos son recomendables, sobre todo cuando los cambios no son favorables”, señaló el doctor.



Existen programas de orientación para la comunidad que explican cuáles son los mejores tratamientos según cada persona y las necesidades que cada familia tiene para no concebir cuando no se desea.



“En los jóvenes se les intenta fomentar también el uso de los condones para prevenir también las enfermedades de transmisión sexual, al mismo tiempo que evitar que se embaracen chicos”, indicó el experto.



De acuerdo al representante, el 30% de los embarazos en Baja California, son en adolescentes de 12 a 17 años, que en la gran mayoría de los casos no son planeados y más propensos a repetirse antes de los 20 años.



Uno de los mitos más frecuentes para las mujeres es que en caso de utilizar de manera prolongada alguna de las técnicas medicinales para evitar embarazos es que al momento de querer concebir habrá dificultades para lograrlo.



“Muchas veces creen que el medicamento causa daños y por eso no pueden embarazarse, y no es así porque cada organismo es diferente y hay casos en que rápido quedan en cinta”, explicó el especialista.



Una de las formas en que también los varones se pueden involucrar es con el uso de preservativos de un solo uso, o en los casos de utilizar técnicas permanentes, existe la vasectomía.



“Es necesario que se tome en consideración el porqué quieren hacerse el procedimiento, sobre todo porque en las cirugías ya no hay vuelta atrás y es importante que las personas sean consientes de ello”, agregó el encargado.



Lo más recomendable es acercarse al médico de cabecera, hospitales o centros de salud de la región para obtener las recomendaciones más convenientes en planificación familiar.





Dato: Cada 3 de agosto, se celebra el día internacional de la planificación familiar, donde algunas instituciones de salud y sociales intentan explicar las consecuencias de no tener un control de natalidad.