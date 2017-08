Abren hoy 'La jaula'

TIJUANA, Baja California(GH)

El tema de la homosexualidad se ha convertido para el musical “La jaula de las locas” en algo atemporal, aun cuando el guion se creó en 1973.



La historia de Zazá y George trata de adaptarse a lo que ya está establecido, mientras que en el transcurso se genera la comedia, al final el amor de familia es lo que triunfa.



“Finalmente son descubiertos en su pretensión y afortunadamente lo que triunfa es el amor y la familia, no se destruye, sino se confirma, es una comedia que en este momento se da en buen momento”, explicó Tomás Goros.



Los actores consideran que a los cinco minutos de iniciar la obra, se olvida del tema homosexual, no dándole importancia ni trascendencia.



“Este es el gran valor de esta comedia musical y por esta razón, yo la recomiendo, no tiene algo de vulgaridad, de cosas corrientes que no se puedan ver, porque está plagada de amor de principio a fin”, puntualizó.



Aderezado a ello, el espectador puede admirar la transformación de parte de su elenco de subirse al tacón, de maquillarse, de enfundarse en un corsette.



“Se vive a través de un proceso de trabajo, de ensayo, para poder en mi caso transformarme en la gran diva, perfecta, esta quimera alter ego de Alban”, indicó Mario Iván Martínez.



“Este hombre travesti, quisquilloso, fastidiosito, inseguro, que se le vienen los años encima, y Zazá es perfecta, atemporal”, explicó el actor, “dice lo justo, tiene la picardía exquisita y la hemos moldeado en observar a las grandes divas”.



En “La jaula de las locas” se encontrará mucho respeto al tema, mucha pasión por realizar noche tras noche, si bien un guion que se repite, no así el entusiasmo por dar algo diferente.



“Cuando la gente se conmueve, cuando la gente se pone de pie, te da un aplauso noche tras noche, es parte de que estás haciendo bien tu trabajo y no pensar en qué vas a cenar después de 500 representaciones”, coincidieron los actores.



Al detalle

La jaula de las locas

3 y 4 de agosto

Protagonistas: Mario Iván Martínez y Tomás Goros

Funciones: 18:00 y 21:30 horas

Lugar: Cecut

Costo: 516 pesos a 877 pesos