Difiere PES sobre costo de licitación de las luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

La concesión de la licitación de las luminarias por 15 años costaría 5 mil 250 millones de pesos y no mil 403 millones de pesos como había anunciado la administración municipal.



Lo que se traduce a que los tijuanenses pagarán por cada una de las 80 mil luminarias que se pretenden cambiar el precio de 65 mil 620 pesos por lámpara.



La coordinadora de la fracción de Encuentro Social en el Cabildo, Mónica Vega Aguirre, señaló que de acuerdo a las declaraciones del tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, mensualmente pagarán 29 millones de pesos traduciéndose a 350 millones de pesos anuales.



Esto por el cambio de 80 mil luminarias en el Municipio aunque actualmente solamente están apagadas 20 mil 712 luminarias.



También señaló que con los 250 millones de pesos que recauda el Ayuntamiento con el Impuesto al Alumbrado Público al año, podrían arreglarse en los tres años de la presente administración las 79 mil 662 luminarias existentes.



Ya que al revisar costos, detectaron que pueden ir desde los 2 mil 587 hasta los 13 mil 230 pesos, en un promedio de 8 mil pesos, (alumbradoyluminarias.com.mx).



“Quieren venir a chantajearnos con el tema de seguridad pública pero no hay una relación directa, porque algunos asesinatos se dan a luz del día. El alumbrado público no va a venir a resolver el tema de seguridad”, manifestó.



Por su parte, el regidor Manuel Rodríguez Monarrez dijo que de acuerdo con el costo propuesto en un principio por el Municipio el cambio saldría en 17 mil pesos por lámpara, sin embargo con el aumento informado por Chavarría Morales, quedarán en 65 mil 620 pesos por lámpara.



“El comité técnico está conformado por puros panistas mientras que el de transparencia en donde están otros regidores y empresarios, la única función que va a tener es proponer la bases de la licitación pero el comité técnico va a decidir quién va a ser el ganador”, manifestó.



Consideraron que el trabajo no es profesional y está plagado de inconsistencias, por lo que pidieron a la ciudadanía realizar las acciones legales necesarias para darle marcha atrás a la mencionada medida, para evitar lo que consideraron “el mayor fraude” de Tijuana.



Comité de transparencia

• Gilberto Fimbres, presidente de Coparmex

• Gabriel Camarena, presidente de CDT.

• Eligio Valencia, coordinador de regidores del PRI.

• Mónica Vega Aguirre, coordinadora de regidores del PES.

• Marco Antonio Romero Arizpe, regidor de Morena.

• Arnulfo Guerrero León, coordinador de regidores del PAN.

• Roberto José Quijano, regidor Independiente.

• Alejandro Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

• Leonardo Martínez Delgado, consejero Municipal.

• Y en representación del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el ex coordinador de asesores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, Víctor Álvarez Bórquez, quien no forma parte de forma oficial del gabinete municipal