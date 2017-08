Homicidios afectan a toda la ciudadanía, asegura Coparmex

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente en Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gilberto Fimbres Hernández afirmó que los homicidios afectan a todos.



"Lamentablemente es una situación que hemos venido platicando muchos meses y que tristemente sigue la misma tendencia a la alza", sostuvo.



Fimbres Hernández difiere del enfoque que señala que la violencia se está dando entre delincuentes y que el resto de la población no está siendo afectada.



"Son cosas que nos están afectando a todos y que tarde que temprano van a empezar a darse las otras situaciones que se dieron cuando tuvimos los problemas en 2008 y 2009, eso nos preocupa porque hay cifras que ahorita decimos que es de los malos, y al rato qué vamos a decir: No, pues ya salpicó a los buenos", agregó.



La información que la autoridad proporciona, dijo, refleja que las acciones que se están tomando no están dando los resultados deseados y como consecuencia los índices delictivos siguen creciendo o no han bajado.



"Tristemente no somos expertos y difícilmente podemos decir qué es lo que tienen que hacer, lo que sí está muy claro de nuestra parte es que lo que se está haciendo, o no es lo correcto o no es suficiente", subrayó.



El presidente de la Coparmex Tijuana cuestionó qué acciones se van a tomar porque los resultados no se están dando.