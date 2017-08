Se investigan menos de 10% de homicidios, afirma CCSP

TIJUANA, Baja California(GH)

Menos de 10% de los homicidios son investigados, afirmó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla.



"La capacidad investigadora de los Ministerios Públicos está muy por debajo de las necesidades que se nos están presentando, menos del 10% de los homicidios tiene carpeta de investigación", manifestó.



Tijuana suma 910 muertes violentas en lo que va del año, a cinco meses de que concluya el año, ya se superó la cifra de 909 homicidios registrados en 2016, año que tenía el récord de ser el más violento.



"Siento que las instancias investigadoras están desbordadas, la Procuraduría está desbordada con todos los homicidios que están sucediendo", señaló.



Además, dijo, los ministerios públicos no están bien preparados para sustentar la presentación de información ante un juez, y la Policía Municipal no está capacitada para labores de investigación.



"Seguimos esperando las acciones que nos prometió la Federación relacionado con los objetivos específicos que traían en cuanto a los criminales que no tienen orden de aprehensión, el 80% de lo que nos está pasando en materia de homicidios en Baja California está relacionado a ese grupo", indicó.



La coordinación policiaca es obvio que no se está dando, sostuvo, y las corporaciones no están actuando como inhibidoras de delitos.



"Estamos todavía esperando los resultados de la Cruzada por la Seguridad porque no se están dando", agregó.



Hernández Niebla afirmó que le pedirán cuentas a los tres órdenes de Gobierno para saber qué están haciendo en materia de seguridad.