'Legal acto en favor de amarillos': Magistrada

MEXICALI, Baja California(GH)

La suspensión provisional otorgada a los Taxis Amarillos es solo la primera etapa de un proceso al que legalmente tiene derecho cualquier ciudadano que recurre al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expresó la magistrada Flora Arguilés Robert.



En el caso de los Taxis Amarillos se cumplieron los requisitos legales para que, además de dar entrada a la demanda de amparo, se le diera una suspensión provisional a los actos cometidos por el Ayuntamiento de Tijuana, agregó.



A partir de este lunes, fecha en que el Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California regresa del periodo vacacional, la Segunda Sala retomará el caso controversial del amparo que se otorgó a los taxistas amarillos para que regresen al sitio de la Garita de San Ysidro.



De acuerdo a Arguilés Robert, un caso como este podría resolverse en un periodo de 6 a 8 meses, aunque luego de su resolución, la sentencia puede ser revisada por un órgano superior, que puede confirmarla o modificarla.



La disputa

A principios de julio, choferes de los Taxis Amarillos agredieron a usuarios y turistas que utilizaban el servicio de transporte privado Uber en la garita entre Tijuana y San Diego, lo que causó la indignación de residentes de esta región fronteriza.



A través de redes sociales, ciudadanos repudiaron el comportamiento de los taxistas y exigieron al Ayuntamiento a actuar en consecuencia.



Para el 4 de julio, el Ayuntamiento de Tijuana inició un operativo para retirar los sitios de Taxis Amarillos, en el que participaron más de 200 policías municipales e inspectores.



Sin embargo, días después, la magistrada Flora Arguilés Robert, de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, otorgó una suspensión provisional, que permite a los taxistas regresar al sitio de donde los habían retirado.



La Ley

Ante las reacciones de diversos representantes sociales sobre esta determinación, Arguilés Robert señaló que se cumplieron los requerimientos que señala la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado para otorgar la suspensión provisional.



Aclaró que esto no significa que la suspensión sea definitiva, sino que se trata de una determinación inicial y que puede ser modificada con el transcurso del proceso.



Sobre el caso, dijo que el principio de secrecía y confidencialidad le impide dar detalles, pero que hasta el momento se han cumplido con los principios de legalidad a la que los ciudadanos tienen acceso a través de instituciones como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



Juicio Político y Sanciones

Luego de la suspensión provisional otorgada por la magistrada, el Ayuntamiento de Tijuana promovió un Juicio Político en su contra ante el Congreso del Estado, alegando una “mala utilización del Derecho”.



Sobre este tema, Arguilés Robert dice no haber tenido, hasta el momento, alguna notificación o requerimiento por parte de alguna autoridad.



A pregunta expresa sobre si esta era la manera correcta de contrarrestar la suspensión provisional, respondió que ella no es quién para “orientar o aconsejar” a las autoridades sobre cómo deban proceder.



No obstante que se ordenó que los taxistas amarillos podían volver a los sitios que el Ayuntamiento les quitó a principios de julio, las autoridades de Vialidad y Transporte, así como de Seguridad Pública, lo han impedido.



Al respecto, explicó la magistrada que se realizó un apercibimiento, para que se cumpla con el acuerdo emitido por el Tribunal de lo Contencioso. De no acatarse, las sanciones o inhabilitaciones podrían ocurrir una vez que los magistrados regresen del periodo vacacional.



Juez federal niega amparo



Un juez federal negó al gremio de Taxis Amarillos el recurso de Suspensión Provisional dentro de un Juicio de Amparo que solicitaron para recuperar los sitios que le canceló el Ayuntamiento en las inmediaciones de la línea internacional.



El Ayuntamiento fue notificado de la Suspensión Provisional por el Juzgado Cuarto Federal, el 1 de agosto, derivado del juicio de amparo 1032/2017-B, informó el consejero jurídico municipal, Leonardo Martínez.



Detalló que el mismo gremio en dos actos diferentes promovió la suspensión de la notificación del Ayuntamiento de Tijuana, uno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y otro ante el Juzgado Federal.