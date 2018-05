5 hábitos que te ayudarán a vivir más

(Tomada de la Red)

Pequeños cambios en tu estilo de vida pueden hacer la diferencia para que vivas diez años más, o al menos eso es lo que dice un estudio publicado en la revista Circulation.Llevar una dieta balanceada, ejercitarse regularmente, beber con moderación, no fumar y mantener un peso corporal adecuado, son la solucìon para tener una mejor calidad de vida, pero un estudio buscó cuantificar la medida exacta en la que estos hábitos afectan o benefician al ser humano para que viva más.Los hallazgos sugirieron que realizar estos cambios podría extender la esperanza de vida de una mujer a los 50 años en 14 más y la de un hombre en 12 más, indica Muy Interesante Los investigadores analizaron los datos de una muestra de casi 79 mil mujeres y más de 44 mil 300 hombres, quienes respondieron un cuestionario que reflejó sus hábitos de salud y estilo de vida durante dos y cuatro años, con la finalidad de monitorear los cinco hábitos que destacó el estudio.La investigación sugirió que las mujeres deben beber moderadamente y permitirse una bebida alcohólica al día, y para los hombres dos al día. Además, para tener un peso saludable recomendaron hacer ejercicio diario durante 30 minutos y no fumar.Los expertos rastrearon al grupo encuestado por 34 años. Durante ese tiempo, más de 42 mil personas murieron a causa de cáncer y casi 10 mil 700 por enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, aquellos que siguieron los cinco hábitos obtuvieron un 74% menos de probabilidad de morir durante el período de seguimiento que quienes no los siguieron.Así que de seguir estas cinco acciones los riesgos de enfermedades y de muerte disminuirán, logrando obtener 10 años de vida extra. Los estudios han permitido incrementar la tasa de mortalidad en muchas naciones a través de cambios importantes en la salud de su población e incluso disminuir el número de personas que mueren a una edad temprana por excesos.