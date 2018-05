Oficialía Mayor reconoce falta de mantenimiento en estaciones de bomberos

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde hace dos administraciones municipales las 18 estaciones de bomberos no han recibido mantenimiento por lo que en su mayoría presentan problemas de goteras.



La titular de Oficialía Mayor Municipal, María de los Ángeles Olague Contreras, dijo que las repararán poco a poco conforme vayan teniendo el flujo del recurso económico, por lo que hasta el momento no tienen una fecha definitiva.



“Tenemos un programa ya ahí proyectado en pesos, que serían alrededor de 4 millones de pesos para todas las estaciones”, declaró.



Respecto a fallas y falta de máquinas bomberas (con las que se atacan los incendios) que denunció la Dirección de Bomberos Tijuana, aseguró que únicamente son dos las que no funcionan de las 19 existentes, y una sería entregada el día de ayer.



Reconoció que la mayoría del equipo es viejo por lo que seguido se descompone, pero le han estado dando seguimiento a las peticiones de los bomberos por lo que aseguró que el 90% de las estaciones están cubiertas con equipo.



Para el tema de reparaciones tienen asignados poco más de 4 millones de pesos y para las refacciones son 1.5 millones de pesos, recurso del cual ya se hizo una solicitud formal para un aumento presupuestal.



“Estamos en trámite de la adquisición de ocho unidades, son equipo usado de Estados Unidos porque para poderlo hacer necesitamos un avalúo por parte de Comisión de Avalúos del Gobierno del Estado, están por entregarnos el avalúo y ver que sean unidades en condiciones de uso”, comentó.



Con esto vendrían a resolver la problemática, sin embargo, dijo que son temas que llevan tiempo.



“A mí me preocupa el tema, la semana pasada atendimos otro tema también por ahí de algunas inconformidades, me preocupa que este tema se politice por la temporada en la que estamos, aquí con nosotros no se acercó el encargado de despacho para tratar este tema, yo me enteró el viernes por una persona del sindicato, sin embargo, no hubo un acercamiento hasta el día de hoy que se hizo la rueda de prensa”, indicó.



Por último, Olague Contreras informó que será hasta el mes de junio cuando lleguen los uniformes para los “tragahumos”, medida que ya les había sido informada, debido a que tarda el proveedor alrededor de 100 días en entregarlos.