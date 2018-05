Eximen a seis sindicatos de cumplir con transparencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Seis sindicatos que se encontraban contemplados en el catálogo de sujetos obligados de la Ley General de Transparencia en el estado, fueron desincorporados de esta lista, pues demostraron no ejercer recursos públicos.



Se trata del Sindicato de Trabajadores del Régimen de Protección Social de Salud de Baja California, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California y el Sindicato Poder Obrero de Trabajadores de Baja California, C.R.O.M.



También el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Baja California, el Sindicato Unión de Trabajadores Industriales del Estado de Baja California, C.R.O.C y el Sindicato Unificado de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de B.C.



El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) desincorporó a estos sindicatos del catálogo durante la sesión del pleno este miércoles, bajo el principal argumento de que se comprobó que no ejercían recursos públicos.



Por ello, no se encontraban sujetos a la Ley de Transparencia, que desde este año incorporó a partidos políticos y algunos sindicatos que ejercen recursos públicos y deben de sujetarse a obligaciones de transparentar diversos aspectos de sus operaciones.



Actualmente, este catálogo de sujetos obligados cuenta con 150 entidades que deben de rendir cuentas en materia de transparencia.