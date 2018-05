Contestan preguntas entre ellos

TIJUANA, Baja California(GH)

Los candidatos contestaron con una palabra una frase.



Ricardo Magaña: Gestión de Francisco Vega al frente del Estado: "Juntos lograremos más".



Mario Valero: José Antonio Meade: "La oportunidad de lograr algo distinto".



También contestaron preguntas uno al otro.



Mario Valero preguntó a Ricardo Magaña qué tan confiable es su experiencia, y por qué a los ciudadanos mayores de 40 años no los contratan.



Ricardo Magaña dijo que no sólo a los mayores de 40 sino a las personas con discapacidad.



Dijo que tiene experiencia al frente como secretario de Desarrollo Social.



Ricardo Magaña preguntó a Mario Valerio pidió que comentara en dónde ha participado, en qué puestos de elección popular.



Mario Valero dijo que aún no tiene la oportunidad de trabajar, pero conoce las dificultades.



Dijo que se necesitan personas que vayan brincando de puesto en puesto sino gente comprometida.