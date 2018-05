Clausuran en Rosarito internado de jóvenes tras denuncia de maltrato

ROSARITO, Baja California(GH)

Una vivienda en Rosarito que operaba como un internado para jóvenes con problemas de conducta, denominado “Proyección Preventiva Juvenil”, fue clausurada administrativamente tras una denuncia por maltrato hacia un menor.



El director de Control Urbano del Ayuntamiento, Aldo López, explicó que la actividad comercial fue suspendida el pasado viernes, esto a raíz de que se recibiera una denuncia de que en ése sitio había internos juveniles, en tratamiento, lo que derivó en una inspección para comprobar sus permisos de operación.



Dijo que al no encontrar respuesta de los encargados del lugar, localizado en la calle Calzada a la Playa, del fraccionamiento Los Ángeles, tras emitir citatorio e incluso infracción, se procedió a la clausura administrativa, es decir, no se pueden recibir a más internos pero tampoco se desalojó a los que se encontraban en ése momento.



El funcionario mencionó que tras la inspección, se comprobó que había camas y pertenencias como si hubiera dormitorios en la vivienda, que se presume pudieran ser utilizados para alojar a los jóvenes, que en ése momento eran entre 6 y 8, desconociendo sus edades.



Explicó que se desconoce quién dirige o está a cargo de este internado, por lo que el citatorio se giró en contra de quien resulte responsable.



“Los jóvenes ahí siguen, se clausuró administrativamente la operatividad del lugar, más como residen ahí o habitan ahí, pues no puede clausurarse la vivienda”, explicó.



Agregó que aún no se ha dado aviso a otras instancias sobre el hecho, como pudiera ser el DIF, porque no se ha corroborado el dicho (de la denuncia), ni se acreditó ningún tipo de maltrato al momento de la inspección.



Consideró que en este caso los padres de familia que tienen a sus hijos en ése lugar, serían los encargados de denunciar si hay algún tipo de abuso.



López Támez, añadió que en la dependencia a su cargo, no hay registro de permiso de uso de suelo para la operación de ése centro, por lo que desconoce el tiempo que lleva de operación.



Agregó que otro de los motivos del citatorio, tiene que ver con el destino que se está dando a la vivienda, porque aparentemente son departamentos y entonces se tendría que cambiar el giro por uso comercial.



Al respecto, se confirmó que hay una denuncia ante la Sejap por fraude, interpuesta por los padres de una menor que estaba internada en esa clínica que reclama la devolución de una cantidad de dinero, que se pagó por la atención y en la cual no se habla de maltrato.