No han aumentado secuestros en BC, dice procuradora

TIJUANA, Baja California(GH)

La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Perla del Socorro Ibarra Leyva, aseguró que los secuestros no van en aumento en Baja California.



La procuradora informó que, pese a que personas han alertado en redes sociales sobre un presunto incremento en dicho delito, se han reportado solo ocho en 2018.



Las declaraciones de Ibarra Leyva contrastan con publicaciones en redes sociales, en las que se alerta a la ciudadanía por un supuesto aumento en los secuestros.



La procuradora informó que, en los ocho casos, las ocho víctimas ya están liberadas, cuatro de estas rescatadas por la autoridad.



“De los ocho secuestros que ha habido, cuatro fueron rescatados por la unidad antisecuestros, son víctimas rescatadas por la propia unidad de secuestros; es un resultado positivo del trabajo que se ha realizado”, reveló.



Pese a que personas han declarado que Baja California suma hasta 29 secuestros, añadió, solo son ocho y no hay personas fallecidas en ninguno de los casos.



“Están todos resueltos y no hay ninguna víctima fatal por el secuestro, todos están en su casa de los que nos han denunciados; un secuestro que ocurra ya es una gran preocupación para nosotros, tenemos capacidad para reaccionar, contamos con un equipo antisecuestros de los mejores del país”, explicó.



Más de 100 privaciones

El Subprocurador de Justicia en Zona Tijuana, Jorge Álvarez, dio a conocer que en Tijuana se han atendido 114 casos de privaciones ilegales de la libertad.



El subprocurador explicó que casi la mitad de los casos están relacionados con personas que son internadas en centros de rehabilitación.



“Todas las denuncias de privación ilegal de la libertad se analizan una por una; de las 114 en el año, 54 son de centros de adicción, personas que fueron internadas, 28 tienen que ver con violencia familiar, 18 relacionados con robo y el resto por diferentes razones”, dijo.



En los 114 casos, solo se ha tenido una víctima fatal, cuando fue rescatado un hombre que había sido privado de su libertad en el bulevar MJ Clouthier y los oficiales que acudieron encontraron un cadáver de otro hombre que estaba en cautiverio.