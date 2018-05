Capacitarán a funcionarios de casilla para elección

MEXICALI, Baja California(GH)

Los ciudadanos que aceptaron participar como integrantes de las mesas directivas de casillas en esta primera insaculación recibirán en los próximos días una capacitación general para prepararlos a realizar las actividades que les corresponderán durante la jornada electoral.



Después de 50 días en que los capacitadores y supervisores electorales visitaron a los ciudadanos insaculados para solicitar su participación como funcionarios de casilla, el plazo llegó a su término el pasado viernes 27 de abril.



De acuerdo a la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, María Luisa Flores Huerta, en los últimos días antes del cierre se logró completar el número de ciudadanos requeridos para la instalación de casillas en el Estado.



Sin embargo admitió que no se logró tener una “base” extra de ciudadanos que pudieran participar en caso de que algunos de los elegidos se negaran a participar tras la segunda insaculación.



“Si conseguimos, pero no con una cantidad tan extraordinaria como nosotros desearíamos”, comentó la vocal “traemos en algunos casos un número un poquito más holgado que en otros”.



Tras finalizar esta primera etapa de la insaculación, los ciudadanos serán capacitados de forma general en sus obligaciones como funcionarios de casillas para llegar a la segunda insaculación, programada para el día 8 de mayo de 2018.



Para que se pueda conformar la casilla electoral el día de la jornada, se requiere la participación de siete ciudadanos: Cuatro propietarios (presidente, secretario y dos escrutadores) y tres suplentes, en el caso de que alguno de los propietarios no acuda.