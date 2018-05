Protestan bomberos por falta de equipo para emergencias

TIJUANA, Baja California(GH)

Las estaciones de bomberos de la colonia Sánchez Taboada y Obrera no cuentan con una unidad para apagar incendios por lo que en caso de un siniestro en ambas demarcaciones la respuesta de atención llevará más tiempo porque necesitarán el apoyo de otros lugares.



El día de ayer bomberos de la ciudad informaron la situación por la que atraviesan debido a que, aseguran, no hay una respuesta concreta por parte del Ayuntamiento de Tijuana.



El encargado de despacho de la Dirección de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez González, señaló que inclusive las unidades existentes presentan fallas mecánicas y están en malas condiciones.



En la estación de Sánchez Taboada de enero al 27 de abril fueron atendidos 401 servicios y durante el 2017 fueron mil 500, por lo que están preocupados por no poder acudir a los incendios que se registren, y simplemente desde el viernes que se presentó la problemática dejaron de atender 20 casos.



“El viernes fue una pipa aquí en la Sánchez Taboada donde se reventó una línea del aire, y por no irse al barranco, el chofer volanteó y pegó con otros dos vehículos, sí hemos tenido varios en cuestiones de las pipas, de repente la condición de los frenos nos ocasiona un accidente”, comentó.



Y si están funcionando presentan algunas problemáticas como no querer mandar el agua, lo que provoca que lleve más tiempo controlar los incendios.



Lo oficial

La titular de Oficialía Mayor Municipal, María de los Ángeles Olague Contreras, dijo que repararán poco a poco las unidades conforme vayan teniendo el flujo del recurso económico.



“Tenemos un programa ya ahí proyectado en pesos, que serían alrededor de 4 millones de pesos para todas las estaciones”, declaró.



Respecto a fallas y falta de máquinas bomberas que denunció la Dirección de Bomberos Tijuana, aseguró que únicamente son dos las que no funcionan de las 19 existentes.