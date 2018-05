Demandan en TJ transparencia en recursos para seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibirá este año 74 millones 500 mil pesos por parte del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), siendo Tijuana el segundo Municipio que más apoyo recibió a nivel nacional.



Integrantes del Cabildo y miembros del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana demandaron que ante tales recursos debe existir transparencia en el ejercicio de los recursos, principalmente los destinados a trabajos de prevención del delito.



Lo anterior lo expusieron porque en julio de 2017, el Ayuntamiento de Tijuana otorgó un contrato por adjudicación directa por casi 11 millones de pesos a una organización civil.



El organismo beneficiado es el Centro Integral para la Organización de Comunidades A. C. y el convenio fue realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para realizar programas de prevención del delito entre julio y diciembre de 2017.



Hasta abril de 2018, regidores del Cabildo de Tijuana dijeron desconocer sobre el programa y sus resultados, ya que hasta la fecha no han sido informados al respecto.



Por su parte, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar, manifestó que es necesario que exista transparencia en la manera como se ejercen los recursos para prevención del delito.



La adjudicación

En julio de 2007, personal de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana determinó avalar un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia entregado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



La organización que fue la responsable de desarrollarlo fue el Centro Integral para la Organización de Comunidades A. C., el cual ya había realizado programas similares con otras administraciones municipales tanto en este como en anteriores trienios.



En el programa de trabajo, de acuerdo al Contrato obtenido por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, se establecen 24 acciones de trabajo, entre las que están actividades artísticas y deportivas, volanteo acerca del uso de drogas y alcohol, y talleres impartidos en diferentes planteles de la ciudad.



Por tales servicios, que se realizaron del 24 de julio al 15 de diciembre de 2017, la organización cobró 10 millones 921 mil 521 pesos, establece el convenio.



Desconocen programa

Regidores del Cabildo de Tijuana dijeron desconocer sobre el programa contratado por la presente administración municipal, ya que hasta el momento no han sido informados al respecto.



El regidor Roberto Quijano Sosa dijo que es necesario que la autoridad local informe a la ciudadanía sobre este tipo de decisiones, sin embargo ha sido una constante del municipio ser omiso en la rendición de cuentas.



Consideró que en especial los recursos relacionados en materia de prevención deben ser transparentes y se haga del conocimiento de la gente para ver su resultado.



El regidor José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia consideró que en temas de prevención existe la posibilidad de ejercer el recurso sin la transparencia adecuada, porque es difícil comprobar que lo están haciendo.



El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar, dijo que estarán al pendiente que se haga un buen uso de los recursos en materia de prevención.



“Es necesario transparencia, porque muchas veces estos recursos nada más con una fotografía se justifican y eso no es una verdadera justificación.



“Yo creo que es importante que los organismos cuidadnos, los comités, los consejos estemos al pendiente de que esos recursos sean bien utilizados”, expresó.



Nos interesa que sí se aterrice ese dinero y que realmente haya resultados, indicó, a través de constantes evaluaciones de aquellas personas que están siendo atendidas por estos programas.



Asociación ligada a funcionarios del Ayuntamiento



En la asociación beneficiada con el contrato, el Centro Integral para la Organización de Comunidades A. C., han participado funcionarios y ex funcionarios del actual Ayuntamiento de Tijuana.



Uno de ellos es Samuel Ángel Rosas Soto, quien fue presidente del organismo y actualmente es jefe de inspección del Municipio en la delegación de La Presa.



Además Sharesly Guerrero González, quien laboró en la actual administración en la Direccion de Participacion Ciudadana y Organización Social.



Este año la asociación obtuvo otro contrato del Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por 842 mil pesos para atender a la población más vulnerable.