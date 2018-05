Migrantes están desesperados por retomar su viaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Integrantes de la Caravana del Migrante de Centroamérica recogen sus cosas para, en los próximos días, partir a Tijuana y Estados Unidos.



Las sillas ya estaban apiladas, la basura puesta en su lugar y, dentro del albergue "Vida Plena, Corazón Contento", algunos tendidos estaban recogidos.



Los migrantes están desesperados por emprender de nuevo el viaje, y como eso puede ser en cualquier momento, se están preparando para dejar el albergue en buen estado y ya están limpiando y recogiendo sus pertenencias.



Irineo Mujica, director de la organización Pueblos sin Fronteras, contó que de las 200 visas humanitarias que entregaría el departamento de Migración de Sonora, solamente se han otorgado ocho, esperando que para hoy sean 20 más y el resto en lo que queda de la semana.



"Los muchachos ya están desesperados para irse", manifestó, "ellos quieren llegar a su destino y encontrarse con los demás compañeros, solamente estamos esperando que en los próximos días ya entreguen las visas humanitarias que faltan".



AGRADECEN APOYO



Los migrantes mostraron su agradecimiento a toda la comunidad hermosillense y de sus alrededores por el apoyo que les han brindado durante más de 15 días.



Luis Figueroa, de origen salvadoreño, comentó que él es una de las personas que no cuentan con su documentación completa y espera que su visa humanitaria sea posible, pues en caso de no poder tramitarla se irá con sus compañeros.



"Yo tengo trabajo en Tijuana y ya me quiero ir, no tengo los papeles para sacar la visa humanitaria pero acá nos dijeron que nos la sacarían; si no lo hacen, pues me voy a ir así porque ya todos nos queremos ir.



"Ahorita ya estamos recogiendo todo porque en cualquier momento nos vamos a ir, ya recogimos las sillas, juntamos la basura y andamos ayudando en lo que se pueda para dejar el albergue como nos lo prestaron, limpio", agregó.



Son alrededor de 70 migrantes los que no cuentan con la documentación completa para tramitar la visa humanitaria, pero no están dispuestos a quedarse en la ciudad, sino que su plan es ir a apoyar a los que están en Tijuana, ya sea para quedarse en ese lugar o buscar asilo político en Estados Unidos.