TIJUANA, Baja California(GH)

Urge atender la educación emocional de los estudiantes de los diferentes niveles educativos; de lo contrario, los casos de bullying, embarazos no deseados, entre otras problemáticas seguirán aumentando.



Así lo expresó la psicóloga Alejandra Molina durante la conferencia Trascendencia y rentabilidad de la educación emocional, tema que debe ser incluido en los programas de las escuelas de la ciudad.



“Hoy más que nunca, los padres de familia buscan que las escuelas les proporcionen, además de la educación académica, fortaleza emocional contra problemas como bullying, acoso escolar, trastornos alimenticios, cutting y otras problemáticas. Las escuelas por lo tanto, deben estar preparadas para este gran reto”, comentó Alejandra Molina.





Por su parte, el presidente de nacional de la Comisión de Educación de Coparmex, Gustavo Fernández de León, resaltó que “las emociones pueden más que el coeficiente intelectual. Una persona con mucho entusiasmo, con ganas de salir adelante, tiene más posibilidad de lograr sus metas, pero esto en ocasiones no es valorado”.



Y agregó que “siguen insistiendo en calificar a los alumnos de manera tradicional del 0 al 10. Lo que queremos es darle vuelta a eso, reconocer al alumno como una persona que tiene sus emociones, que tiene que conocerlas y controlarlas para luego utilizarlas a su favor”.





Por ello, este tema de la Trascendencia y rentabilidad de la educación emocional fue incluido a la presentación de la Agenda Educativa 2017, la cual abarca también la Educación Financiera para Niños, Retos del modelo educativo, entre otros.



“Vimos la necesidad en Tijuana de generar una agenda educativa porque hay temas de vanguardia que no son abordados por el Sistema Educativo, por ejemplo los que tienen ver con la 4ta llamada Revolución Industrial, que viene a cambiar toda la dinámica de la vida, la autonomía, robótica, entre otros”, finalizó Gustavo Fernández de León.