Demandas de ex policías a Rosarito podrían alcanzar los 6 mdp

ROSARITO, Baja California(GH)

Las demandas laborales de policías municipales en Rosarito podrían costar millonarias sumas al Ayuntamiento, puntualizó el síndico Miguel Ángel Vila, tras referir que hay 32 demandas de éstas en tránsito.



Explicó que cinco de éstas pertenecen a ex policías que fueron encarcelados, acusados de pertenecer al crimen organizado en el año 2009 y que alcanzaron su libertad años después, para exigir a través de un pleito legal el pago de sus derechos laborales.



Precisó que uno de ellos, ya fue favorecido por el juez y se deberá cubrir por parte del Ayuntamiento más de un millón de pesos, por salarios caídos y otras prestaciones.



Vila Ruiz mencionó que las otras cuatro demandas de estos ex policías, siguen su curso y es posible que el fallo también salga a su favor, pues hubo malos procedimientos que se utilizaron, para su despido.



Agregó que considerando el tiempo, las demandas de ser favorables, podrían alcanzar más de 6 millones de pesos en conjunto; sin considerar, que otros policías también se encuentran amparados debido a los procesos que la propia sindicatura implementó por no haber pasado los exámenes de control y confianza, entre las causas más comunes.



El funcionario, expuso que Rosarito lleva un gran avance en materia de depuración policiaca, alcanzando el 52% en el trabajo que se realiza en este rubro, a través de la comisión de honor y justicia.



Añadió que cuatro policías ya fueron sustituidos en estos meses de Gobierno.