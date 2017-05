Presentan Agenda Educativa CAAS 2017

TIJUANA, Baja California(GH)

Para desarrollar y fortalecer las habilidades de los estudiantes de nivel preescolar y primaria, más allá del sistema educativo tradicional se presentó la Agenda Educativa CAAS 2017.



Esta agenda incluye conferencias de educación financiera para niños, retos del modelo educativo, filosofía para niños y la presentación del libro La escuela no sirve.



El presidente nacional de la Comisión de Educación de Coparmex, Gustavo Fernández, dijo que atender esta agenda permitirá que desde pequeños los estudiantes vayan formando su orientación vocacional verdadera, para que cuando cursen la universidad y no abandonen sus estudios o no ejerzan.