Obras inconclusas afectan a peatones de la zona Centro

TIJUANA, Baja California(GH)

Las diversas obras realizadas en la Zona Centro han ocasionado que adultos mayores se lesionen debido a que no existen las precauciones debidas por parte de los responsables.



El delegado del Centro, Rodolfo Hernández Bojórquez, informó que actualmente están teniendo problemas con los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la calle segunda.



Realizan la reposición de algunas líneas, detalló, y están dejando bajo tierra la mayor parte del cableado eléctrico de la zona, obra que se ha demorado bastante, cerca de tres meses.



“Ha habido un enfado por parte de muchas personas que caminan por estas avenidas; hemos encontrado que las áreas que han abierto para poder realizar estos trabajos duran mucho tiempo abiertas y personas de la tercera edad se nos han lastimado”, declaró.



Esta situación les ha generado un caos en el número de quejas que reciben vía telefónica y personalmente entre 12 a 18 mensualmente en la delegación, inclusive algunos han exigido que les paguen la atención médica pero al no ser responsabilidad del Ayuntamiento no lo hacen.



“Lamentablemente es algo que no podemos atacar directamente como delegación pero hemos hecho una serie de manifestaciones hacia la CFE”, indicó.