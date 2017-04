Piden regular restaurantes itinerantes del Valle de Guadalupe

ENSENADA, Baja California(GH)

Durante la temporada de las Fiestas de la Vendimia, una gran cantidad de establecimientos de comida se instalan en el Valle de Guadalupe de manera temporal, sin embargo, la mayoría no cuentan con permisos, señaló el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos García-Travesí Bosch.Señaló que actualmente hay alrededor de 30 restaurantes establecidos formalmente en la Ruta del Vino, sin embargo, durante la temporada fuerte llega a haber más de 100 establecimientos que venden alimentos y bebidas y que no cuentan con ningún tipo de permiso.“Exhortamos a la Dirección de Alcoholes para que hagan que cumplan esos establecimientos, porque los operativos los hacen contra los que si pagamos impuestos y permisos, mientras que a ellos no los revisa alcoholes, bomberos ni protección civil y muchos no están dados de altos ante el SAT, las autoridades dicen van de cacería y se van al zoológico”, reclamó.El empresario comentó que hasta el momento no tiene registro de que haya cerrado algún negocio de comida en el primer trimestre del año, sin embargo, reveló que al año cierran alrededor del 34% de los negocios de nueva apertura.Meseros se quejanPor otra parte, en redes sociales meseros se han quejado que debido a que la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) establece que la propina no debe ser obligatoria, algunos clientes han optado por no dejar nada.“La gente se aprovecha de eso y lo que dejan son limosnas pensando que hacen un favor, en cuentas de 4 mil pesos dejan 70 pesos de propina y así muchos ejemplos más”, denunció un mesero en facebook.Por su parte, el Presidente de los restauranteros, puntualizó que hay aun acuerdo firmado entre Canirac nacional y la Profeco en el que efectivamente se prohíbe incluir la propina en la cuenta del cliente.“La propina no se pide, se gana, una cosa es dar servicio y otra es ser atento, si el mesero da buena atención y servicio siempre, al final del día salen con un 16% de propina, debemos reforzar la capacitación y calidad de servicio para que tengan herramientas, aunque hay clientes castigadores hay otros que recompensan de más”, afirmó.