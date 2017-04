Canirac pide flexibilidad del Ayuntamiento para permisos

ENSENADA, Baja California(GH)

En lo que va del año han cerrado 18 comercios en la zona turística, es por eso que el sector restaurantero ha solicitado al Gobierno municipal que otorgue más facilidades en el pago de permisos y obligaciones.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Carlos García-Travesí Bosch, afirmó que están de acuerdo con las políticas regulatorias y aplicación de las normas; particularmente las relativas a protección civil y permisos de alcoholes.



No obstante, consideró que ante la grave situación económica, es necesario que se otorguen facilidades económicas y flexibilidad en los tiempos de pago, en apoyo al fomento y sostenimiento de empresas y empleos.



“Pedimos a protección civil municipal flexibilidad para cumplir con ciertos requisitos que en muchas ocasiones tienen carácter más estético, que representar un verdadero riesgo”, dijo.



Solicitó que se tome en cuenta el tamaño de las empresas para que la complejidad de los manuales de contingencias, no sea la misma para los pequeños que para las grandes, con la consecuente repercusión en costos de hasta 50 mil pesos, que son necesarios para invertir en otros rubros.



“Hoy por hoy tenemos encima una multiplicidad de obligaciones de carácter laboral, sanitario, fiscal, regulatorio y afrontamos además los grandes retos de la competencia informal, el incremento en el costo de insumos, rentas en dólares, entre, otros”, señaló el presidente de Canirac.



“Queremos tener en nuestras autoridades, sí el ente regulatorio tan necesario en una sociedad organizada, pero también el aliado indispensable para poder progresar como empresas y al mismo tiempo generar la riqueza, los empleos y los impuestos que nos lleven a tener una mejor calidad de vida como comunidad”, manifestó.



Finalmente, en el tema de seguridad solicitó al Presidente Municipal, Marco Novelo, que se implementen mecanismos de vigilancia para evitar que sigan ocurriendo, no solo los delitos de alto impacto, sino los robos de autos, a negocios y vandalismo, que por su cantidad y frecuencia inhiben la afluencia de comensales a los restaurantes.