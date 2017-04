Amanecen con la Arrolladora

TIJUANA, Baja California(GH)

Una verdadera fiesta musical protagonizó la Arrolladora Banda el Limón en su presentación del sábado en el Barretal, ante un público, que festejó cada una de sus interpretaciones.



A las 00:10 minutos, la banda liderada por René Camacho subió al escenario acompañada de sus muchachos para ofrecer una tocada en la reapertura de la Explanada del Barretal.



A pesar que el inmueble no lució su mejor entrada, don René Camacho se veía contento, en algunas ocasiones dejó el clarinete para bailar al ritmo de la noche, otras ocasiones compartió el micrófono para dar algún grito.



El sonido de la banda nunca descansó, porque se escuchó una canción tras otra, en las voces de José Isidro (Josín) y Vincen Melendres, sus vocalistas.



"Buenas noches Tijuana, es un gusto enorme de estar esta noche, en la reapertura del Barretal", compartió Josín, el cantante para continuar, "¿Dónde están las mujeres solteras esta noche?", ante la algarabía de las fans.



Canciones como "Purititos huesos", "Qué me vas a dar si vuelvo", "Corrido de Baltazar", "Suata" fue parte del repertorio musical con el que calentaron el ambiente esa noche en el Barretal.



Hacía frío, pero poco a poco los integrantes de la banda fueron metiendo en calor al público porque generaron una gran energía musical, que incluso les pedían que bincaran, bailaran, y desde luego que "pistearan".



Entre las novedades musicales de la noche fue la interpretación "Ojalá que me olviden", canción de su más reciente producción que fue interpretada, para beneplácito de los presentes.



Más de dos horas, la banda de Don René Camacho deleitó a un público que nunca se cansó de corear sus grandes éxitos, entre estos "Sobre mis pies", "Y que quede claro", "El ruido de tus zapatos", mientras que otros lo hicieron bailando al ritmo de la noche.



Al detalle



Banda: Arrolladora Banda el Limón

Lugar: Explanada del Barretal

Día: Sábado 1 de abril

Las más coreadas: “Sobre mis pies”, “Y que quede claro” y “El ruido de tus zapatos”