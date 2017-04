Vinculan a proceso a tesorero del PAN en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Por abstenerse de comprobar gastos de la campaña, el tesorero del PAN en Baja California fue vinculado a proceso por un juez de control, informó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



La Fiscalía indicó que la medida fue decretada por la probable participación en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 9, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



"El tesorero del PAN en esa entidad, se abstuvo de realizar la comprobación de varios gastos que realizaron los candidatos de ese instituto político, durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 para el estado de Baja California, en donde se eligió a presidentes municipales y a diputados locales", informó la Fepade.



Indicó que el imputado fue requerido por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo no cumplió con las obligaciones impuestas por las leyes.



"Después de una investigación exhaustiva, estableció que los gastos realizados no cumplían con los requisitos necesarios establecidos por las leyes electorales; por lo tanto, no existe la certeza de que los recursos públicos hayan sido utilizados de la manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad electoral", detalló en un comunicado.



Añadió que el juez federal en audiencia pública vinculó a proceso al funcionario estatal de AN, debido a que con su conducta no solo vulneró la adecuada función pública electoral sino también los principios fiscalizadores de los recursos públicos, en específico el de certeza y legalidad. La Fepade precisó que inició esta investigación en coordinación con el INE.



Es procedimiento: PAN

Mediante un comunicado, este domingo el PAN estatal asegura que el proceso es parte del nuevo modelo de fiscalización de los gastos de campaña tanto de candidatos independientes como de partidos políticos.



"Es decir, es una etapa más del proceso electoral y el Partido Acción Nacional en Baja California la atiende respetuoso de la ley", apunta.



La vinculación al proceso del tesorero se da porque es el representante del partido ante la autoridad electoral para efectos de la comprobación de los gastos de campaña, se detalla, por lo tanto, es la figura jurídica que debe atender esta parte del proceso.



"El 28 de marzo el tesorero estatal del PAN atendió de manera ordinaria el llamado que realizó la autoridad electoral para estos efectos, y comenzó el desahogo del citado proceso sin mayor problema, presentándose para conocer los puntos que deberán ser aclarados, y atenderlos de inmediato", expone el documento firmado por el dirigente estatal del partido, José Luis Ovando Patrón.