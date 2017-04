Autorizan importación de llantas, pero no los permisos: Llanteros

TIJUANA, Baja California(GH)

La cuota de importación de llantas ya se autorizó, pero los permisos no, declaró el presidente de la Unión de Llanteros de Tijuana, Juan Antonio Balderas Lizárraga.



"Todos los llanteros estamos con un déficit, estamos trabajando por abajo de un 50%, realmente ya no tenemos mercancía”, manifestó.

Desde mediados de marzo el Gobierno federal aprobó la importación de 800 mil llantas a Baja California.



"Esta cuota se agota como en noviembre más o menos, pero igual ahorita no tenemos nada", dijo.



Ante esta situación, comentó que la gente busca la posibilidad de cruzar neumáticos de contrabando.



“No tenemos fecha, supuestamente habían soltado unos permisos, pero no ha llegado ninguno”, enfatizó.



Balderas Lizárraga señaló que estiman que en la ciudad hay 500 llanteras en la formalidad, y el doble en la informalidad.



“Semana Santa es cuando nosotros se nos elevan las ventas, ahorita tenemos dos semanas, va a estar difícil, estaremos en número rojos”, afirmó.



Hace un par de días se reunieron con el director General de Comercio Exterior Subsecretaría de Industria y Comercio Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego.



"Anteriormente se sacaban en 24 hora horas los permisos,ahorita ya tenemos casi 10 días y esperamos todavía al Gobierno Federal que realmente nos dé esa cuota", puntualizó.