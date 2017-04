Estudiantes mantienen lucha contra el transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a la buena respuesta que han tenido de parte de la comunidad estudiantil y en general, alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana continuarán manifestándose en contra del cobro de las tarifas no autorizadas del transporte público.



Así lo dio a conocer Óscar Gastélum, uno de los iniciadores de este movimiento pacífico, quien dijo que la manifestación concluirá cuando las autoridades correspondientes den una solución congruente a su exigencia.



Por ello, seguirán informando a otros estudiantes y al personal de las fábricas cercanas a UABC que paguen exactamente 5 pesos con credencial de estudiante o Inapam, o 10 pesos sin credencial. En caso de traer billetes de alta denominación, los integrantes de esta manifestación se los cambiarán por monedas de cambio.



Lo anterior porque los choferes de las diferentes empresas transportistas continúan cobrando 7 pesos a estudiantes y personas de la tercera edad y 14 pesos al resto de la población; dichas tarifas no están autorizadas por el XXII Ayuntamiento de Tijuana.



Al respecto, el pasado 30 de marzo Arnulfo Guerrero León, regidor presidente de Comisiones de Gobernación y Legislación Vialidad y Transporte, dio la razón a los estudiantes mediante una carta.



“Ni la Comisión de Vialidad y Transporte, ni el Cabildo de este H. Ayuntamiento, hasta el día de hoy, han autorizado aumento alguno en las tarifas del transporte público de esta Ciudad”, se lee en un oficio recibido por los integrantes del movimiento de parte del funcionario.



Por lo tanto, los estudiantes reiteraron que continuarán alzando su voz a la altura del puente peatonal de UABC, quienes adelantaron que si las autoridades no responden a su llamado, realizarán una marcha hacia el Palacio Municipal de Tijuana en los próximos días.