'Pega' Estado al comercio con obras inconclusas

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido al retraso en la conclusión de obras del Gobierno del Estado, comerciantes de las zonas donde se realizan han sufrido pérdidas en sus actividades económicas hasta en un 50%, por lo cual consideran demandar a las autoridades.



Algunos ejemplos son los trabajos del Paso Express Aeropuerto y el Nodo 20 de Noviembre, que iniciaron en enero y febrero del 2016, las cuales deberían estar finalizadas en noviembre del mismo año.

Sin embargo a inicios de abril de 2017, ninguna está terminada al 100%.



“Entre los vecinos y comerciantes estamos contemplando muy seriamente la idea de hacer una demanda por el incumplimiento de la obra a quien corresponda, al parecer es el Gobierno del Estado”, declaró Marco Antonio Moncada, encargado del negocio Beverly Burgers.



“¿Cómo es posible que se estén tardando tanto tiempo? Esto va a traer consecuencias irreversibles para muchos comerciantes”, manifestó Heriberto Villalobos Rentería, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño.



La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) señala que en la obra de la 20 de Noviembre, han invertido 89 millones de pesos en la primera asignación y 35 millones de pesos en las segunda representando un avance del 90%, falta un recurso de 66 millones de pesos.



El titular de Sidue, Manuel Guevara Morales, culpó al Gobierno federal en el retraso de las obras, explicando que dependen de Hacienda federal y de los recursos fiscales, por lo que tienen que esperan que los fondos sean enviados.



“Este año se terminan las obras. Claro que sí, si no yo tendría que renunciar”, afirmó.



Sin quejas

Por su parte, el delegado Gabriel Arvizu Loyola aseguró que no han recibido quejas por parte de los negocios establecidos en las cercanías de la construcción, incluso dijo haber un apoyo total hacia ellos.



Aseguró que hacen todo lo necesario para no afectar la actividad comercial del lugar, abriendo los accesos necesarios para que la operación mercantil continúe asimismo existe la apertura con los contratistas para hacer las adecuaciones a favor de los negocios.



Situación que contradice el sentir de los comerciantes, al afirmar Villalobos Rentería que varios negocios están a punto de cerrar debido a las bajas ventas registradas de hasta un 50% menos, entre ellos están abarrotes, limpiadurías, florerías, mueblerías, ferreterías y estéticas.



Inclusive algunos vendedores salen a otros lugares a ofrecer sus productos tratando de compensar las bajas ventas en lo que finalizan las obras sin pensar en ganancias sino en el sustento y pago de la renta, indicó.



Hizo un llamado enérgico al Estado para que finalicen los trabajos lo más rápido posible al estar jugando con el patrimonio de decenas de ciudadanos, quienes están pagando las consecuencias de errores de otras personas.



El encargado del negocio Beverly Burgers comentó que derivado a los trabajos en la 20 de Noviembre, tuvieron problemas de plagas y tuvieron que fumigar tres veces por mes para evitar algún problema de salud.



“Tuvimos problemas con los vecinos de que había explosiones, cuando que estaban haciendo las perforaciones había explosiones porque había gas metano atrapado en el subsuelo, de hecho una casa se quemó, y nadie se hizo responsable”, reveló.



También denunció que pueden pasar horas sin ver a trabajadores, incluso les robaron una pieza con un valor de 30 mil pesos, una aplanadora portátil, conjuntamente tienen problemas con el transporte público que es desviado por la zona escolar; al ir a exceso de velocidad, las unidades tumban los espejos de los autos o los rayan.



“Hay ocho comercios aquí todos constituidos que se están viendo afectados y estamos pensando entablar una demanda por las pérdidas que hemos tenido de los negocios. Primero dijeron que estaría en noviembre, diciembre y ahora hasta abril, entonces estamos asesorando para ver cómo podemos proceder”, resaltó.



Apertura parcial

Sidue informó que la obra del aeropuerto tiene un avance del 88%, en donde han visto invertidos 75 millones de pesos, faltando por llegar un recurso adicional de 36 millones 750 mil pesos.



Actualmente los trabajos continúan, pero la circulación en la zona ya fue abierta de manera parcial.



Humberto, quien tiene una refaccionaria de motocicletas cerca al Paso Express Aeropuerto, afirmó que nadie del Estado se ha acercado con ellos para informarles los avances del proyecto, por lo que ellos han tenido que acercarse con los trabajadores.



“Pues sí nos ha quitado el 50% del trabajo que nosotros teníamos; la verdad a todos los negocios nos han afectado y no nos dicen cuándo van a terminar”, indicó.



Pierden clientes, quienes al ver el tráfico que se genera en el lugar prefieren acudir a otros establecimientos, “que se pongan las pilas, para mí no era necesario hacer este puente”, afirmó.