Promoverán amparo de empresas contra impuesto DAP

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido al aumento significativo que tuvo este año el Impuesto al Derecho al Alumbrado Público (DAP) en ámbito comercial, el centro Coparmex Ensenada promoverá que los empresarios se amparen contra esta contribución.



El secretario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ramón Roberto Jaime Córdova, señaló que el DAP, que se cobra a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está fuera de las vías legales de cobro y asignación.



Dijo que, a través de un amparo legal, las empresas pueden fortalecerse y ejercer su derecho a mejores condiciones de productividad, ya que para 2017 se obliga un pago del impuesto aproximadamente de mil 600 pesos mensuales.



“El incremento de 2016 a 2017 fue sumamente significativo, a los que más impactó es a aquellos que prestan servicios comerciales e industriales, no se habían hecho acciones concretas como esta porque lo que se pagaba era mínimo”, reiteró.



Jaime Córdova señaló que los empresarios interesados tienen quince días hábiles luego de haber pagado el primer recibo de luz de este año para promover su amparo, además de presentar los documentos necesarios en las oficinas de Coparmex.



Agregó que se busca es desincorporar la ley para que este 2017 ya no se aplique el impuesto y lo que se pagó en el primer recibo sea retribuido.



El beneficio de promover el amparo en grupo, dijo, es que es una inversión de 4 mil pesos, pues al hacerlo de manera individual los costos pueden ser muy altos.



Requisitos



Original de Constitutiva o Poder donde consten las facultades de Pleitos y Cobranzas del Apoderado (en caso de persona moral).



Contrato celebrado con CFE para el suministro de energía eléctrica



Primer aviso/recibo de 2017 emitido por CFE pagado



Para mayores informes puede visitar la página de Facebook Coparmex Ensenada o asistir a las oficinas en calle Segunda y Granada No. 202, Colonia Granados.