Contaminación sonora, causa principal de sordera

ENSENADA, Baja California(GH)

Los altos niveles de decibeles en las calles y el uso de audífonos por tiempo prolongado y con volumen alto, son las principales causas de los problemas auditivos en adultos.



José Antonio García Rivera, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en Ensenada, indicó que cuando la membrana del tímpano ya no resiste los altos decibeles genera la disminución de la agudeza auditiva.



Por otro lado, señaló que también hay otras posibilidades por las que se pueden tener problemas auditivos, como las situaciones congénitas que pueden detectarse desde el nacimiento.



“Es importante considerar que el problema de la audición puede ser adquirida o puede ser congénita desde el nacimiento”, reiteró.



También, dijo, hay enfermedades, a lo largo del desarrollo humano, que pueden repercutir en la audición en las que se necesita la intervención del otorrinolaringólogo, como la presión arterial alta o las infecciones de garganta mal tratadas.



“En el momento en que un problema infeccioso de la garganta se comunica con el oído y no le ponemos atención o se automedican, el riesgo de tener consecuencias permanentes es altísimo”, reconoció.



García Rivera agregó que introducir cuerpos extraños como cotonetes o llaves para limpiar el oído de cerumen también genera hipoacusia o falta de agudeza auditiva.



Cómo detectar problemas auditivos



Cuando una persona sube considerablemente el volumen del televisor



Cuando se acerca y expone el oído que cree que le funciona mejor



Cuando habla fuerte porque no se escucha y cree que los demás no le escuchan



Las recomendaciones del titular de Isesalud en Ensenada es acudir al médico para descartar problemas infecciosos o inflamatorios, la presencia de cuerpos extraños o tapones de cerumen.



Además de no introducir objetos como llaves, tapones de pluma o cotonetes para limpiarse el oído ni automedicarse, para así evitar el deterioro de las paredes del oído.