Vitivinicultores piden aprobar reglamento para los valles

ENSENADA, Baja California(GH)

Cada vez hay más desarrollos en la zona del Valle de Guadalupe, sin embargo al no existir un instrumento jurídico que regule la zona, se corre el riesgo de que se pierda su vocación, por lo que es urgente que el Gobierno municipal apruebe un reglamento, señaló Hans Backhoff Guerrero, presidente de Comité Pro Vino.



“Hemos tenido algunos acercamientos con el Gobierno municipal y hay buena disposición de poder llegar a un acuerdo, es fundamental que podamos regular este programa sectorial cuanto antes para proteger la vocación del valle, hemos empezado a ver que existen desarrollos que podrían estar difiriendo”, apuntó.



El también empresario recordó que ya existe un reglamento que va acorde con el programa sectorial y opinó que lo más recomendable es que el Ayuntamiento lo apruebe y posteriormente le vayan haciendo modificaciones.



En relación a los anuncios de fraccionamientos a la venta en el Valle, consideró que si el Gobierno Municipal no cuenta con la capacidad para supervisar la zona, debería generar un comité regulador en el que participen productores y habitantes de la zona para que apoyen en ese sentido.



“No existe información sobre la cantidad de desarrollos que hay, muchos incluso están cerrados, necesitamos ir más allá y entrar en una regulación que sea promovida por el Gobierno”, declaró.



Buen año por lluvias



Por otra parte, Hans Backhoff estimó que este año será bastante positivo para los productores, ya que las recientes lluvias han recargado los mantos acuíferos.



“Ha llovido alrededor de 18 pulgadas, en Ensenada recibimos un promedio de 11 pulgadas y el año pasado recibimos 12 pulgadas, así que este año se ha rebasado la expectativa por mucho y afortunadamente estamos teniendo una recarga de los mantos acuíferos, el arroyo ha corrido dos veces este año y obviamente tendrá un impacto positivo”, indicó.



No obstante, el presidente de Pro Vino dijo que tener un buen año de lluvia no significa que no habrá problemas de sequía en los próximos años.



“Según datos de Conagua tenemos una capacidad de alrededor de 24.5 millones de metros cúbicos en el acuífero, sin embargo, las concesiones que tenemos en el Valle de Guadalupe son de 35 millones de metros cúbicos, estamos excedidos por mucho, no hay manera de que eso sea sustentable y eventualmente se va a secar”, señaló.