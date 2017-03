Preocupa a Cespt derrame de aguas negras que afecta a California

TIJUANA, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) considera la posibilidad de emitir la declaratoria de emergencia debido a que existen cuatro colectores en riesgo de sufrir colapsos si se registran fuerte lluvias.



El director de la Comisión, Miguel Lemus Zendejas, señaló que las aguas negras que llegaron a playas al Sur de California se debe a que un colector colapsó mezclando el agua residual tratada, con aguas de lluvias con basura y desechos que expulsaron alcantarillas.



Señaló que no es responsabilidad de la Cespt informar sobre estos hechos sino de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, sin embargo buscarán formalizar acuerdos por escrito para quien tiene la obligación de comunicar este tipo de casos.



Ante tal situación es urgente iniciar trabajos para hacerle frente al problema pero al no contar con los recursos buscarán hacerse de apoyos financieros a fondo perdido; requieren alrededor de 50 millones de pesos para la reparación de los colectores.



Los colectores se encuentran ubicados en las colonias Obrera, Ermita, Cañón del Sáenz y en el bulevar Lázaro Cárdenas.



“Sabemos que en tiempos de lluvias te arrastra basura y todo lo que encuentran en los cañones, que se van a los ríos y estos a su vez llegan a los mares”, expresó.



Aseguró que la Cespt no está preparada en dado caso de darse otras fuertes precipitaciones en la región ya que estas ocasionarían afectaciones en los colectores y la salida de agua que otra vez estaría llegando al mar.



La Cespt contempla invertir para este año 263 millones de pesos para obras de las cuales 83% de este será invertido en reposiciones ya programadas.

Lemus Zendejas consideró que no se debe perder el tiempo en buscar responsables al ser una situación que ocurre cada año, sino buscar acciones para soluciones y evitar afectaciones.



Por último, explicó que la declaratoria tendrá que hacerla el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, pero la Comisión hará el estudio para presentarlos al requerir dinero extraordinarios para dichas obras y evitar un endeudamiento.