Tienen trabas para empleos en empresas

TIJUANA, Baja California(GH)

Migrantes haitianos quieren trabajar en las maquiladoras de la ciudad, informó Lourdes Moreno, presidenta de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac).



Sin embargo, explicó que no cumplen con los requisitos para ser contratados.



"No todos tienen permiso para trabajar en México, tienen un permiso pero de tránsito, y también tengo entendido que tiene que hacerse ciertos trámites", refirió Moreno.



Señaló que las compañías están dispuestas a contratarlos, siempre y cuando tengan sus documentos en regla.



"Para las empresas es muy importante cumplir con la ley, para poderlo dar de alta en el Seguro se piden ciertos documentos", agregó.



Las autoridades migratorias deberán atender el tema, dijo, que beneficiará tanto a los extranjeros que requieren empleo, como a la industria que tiene vacantes.



La educación



Existe cupo suficiente para atender la demanda educativa de los niños de origen haitiano en las escuelas de Tijuana, declaró Yara Amparo López López, coordinadora estatal del programa binacional de educación en el Sistema Educativo Estatal (SEE).



Informó que hasta el momento no tienen registradas solicitudes formales por parte de los interesados para ingresar a este programa, aunque han establecido un vínculo con el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria para detectar a los menores que podrían hacerlo.



“El Comité realizó un censo, del cual se nos entregó una lista de 28 albergues. Nosotros partimos de ahí para ubicar los planteles más cercanos y cerciorarnos que tengan lugar para recibir a los menores”, explicó.



Indicó que la mayoría de los padres de familia han mostrado interés porque sus hijos continúen con sus estudios, posterior a que logren una estabilidad en la ciudad al cumplir con su regularización migratoria.



Detalló que al momento existen en Baja California cerca de 54 mil menores de 74 nacionalidades inscritos en las escuelas públicas, los cuales están registrados bajo el programa binacional que monitorea su desarrollo educativo.