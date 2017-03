Disfruta La Unión libertad creativa

TIJUANA, Baja California(GH)

La Unión deleitará a los tijuanenses con su “Hip.Gnosis”, presentándose hoy en la Plaza de Tijuana Caliente, a las 21:30 horas.



El grupo español liderado por Rafa Sánchez estará en Tijuana después de no tener giras por México en varios años y en su escala por la frontera, interpretarán temas de su más reciente producción, “Hip.Gnosis Volumen 2”.



“Llevamos 33 años de trayectoria y en todo ese tiempo no hemos parado de editar discos, lamentablemente solo hemos venido un par de veces a México por problemas con la disquera a la que pertenecíamos”, comentó el vocalista en rueda de prensa ofrecida ayer en el restaurante Gullisanos.



El cantante explicó que, hace un par de años, decidieron dejar a su disquera, lo que representó un renacimiento en la carrera de los intérpretes de “Lobo-hombre en París”.



“Dejamos la disquera, somos autoindependientes; desde hace dos años retomamos nuestro camino para sentir el pulso de la gente”.



A raíz de su independencia, La Unión tuvo presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, sin embargo, en 2017 decidió girar por todo el País.



“México tiene arraigada a La Unión y podemos sentir cada vez que tocamos en este País”.



Luis Bolín, bajista de la agrupación, dijo que están conscientes de que hay temas que se han convertido en referentes de su música, por lo que deleitarán al público con los clásicos, sin dejar a un lado el nuevo material.



“Como buenos supervivientes, queremos fluir y salir adelante, nos gusta el presente y así funcionamos; puedo decirles que la Plaza de Toros va a arder”.



Evolución constante

Tras los primeros problemas con su disquera, La Unión estuvo fuera del radar, desde 1996.



Rafa aseguró que, pese a las dificultades, siguieron publicando nuevo material y se podrá escuchar hoy.



“Ha habido un silencio en torno a la banda pero hemos sacado cuatro álbumes más; van a escuchar canciones que probablemente no han escuchado, no tocamos las mismas canciones todo el tiempo”.