Redes sociales revolucionan las vacaciones con mascotas

(Tomada de la Red)

Las mascotas son los miembros más especiales de la familia. La peculiar relación que mantienen con sus dueños hace que, a menudo, sea difícil despegarse de ellas unos días. Algunas personas optan por llevárselas de viaje, sin embargo, el suplicio que supone el traslado para los animales que muchas veces deben viajar en la bodega del avión y la dificultad para encontrar alojamientos que los acepten hacen que la búsqueda de las vacaciones perfectas se convierta en una auténtica pesadilla. Los empresarios son conscientes de esto, por ello han surgido alternativas para que todos puedan descansar sin mayores preocupaciones.





TrustedHouseSitter es una red social que nació en 2010 y opera ya en más de 150 países. Se ha postulado como la alternativa perfecta para todos los dueños de mascotas y los viajeros amantes de la fauna que quieren ahorrar en la estancia. La página pone en contacto a los interesados y entre ellos se establece una especie de trueque: los visitantes obtienen alojamiento gratuito a cambio de cuidar a los animales. Se calcula que la página ha supuesto desde sus comienzos un ahorro de 140.000.000 euros para sus clientes. Para optar a sus servicios sus usuarios deben aportar documento de identidad, certificado de antecedentes penales, rellenar el perfil y pagar una cuota de 8,25 euros mensuales.







No es la única compañía que ofrece este tipo de servicios, Existen otro tipo de alternativas que aunque no facilitan alojamiento para los turistas sí suponen un alivio para los que viajan y no saben donde dejar a sus amigos peludos. Gudog es una empresa joven con sede en Madrid que opera en España, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Ofrece a sus usuarios la posibilidad de que su perro se quede en casa del cuidador durante la ausencia del propietario. Ya cuenta con más de 3.000 cuidadores certificados por la compañía.



En Holidog, que se fundó en 2013, el usuario puede elegir entre dejar a la mascota en casa del cuidador o que sea el cuidador el que se desplace hasta la casa y cuide al animal las 24 horas mediante su servicio GoHoliday. Cuenta con atención al cliente 24 horas durante los siete días de la semana. Además de en España está disponible en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Australia, Austria, Holanda y Suiza.



Sigue el mismo estilo DogBuddy, que además de los servicios del anterior permite que los amos reciban fotos de sus perros y cuenta con un seguro de responsabilidad de 2 millones de euros y uno veterinario. HostalDog, por su parte, es una empresa fundada en Mallorca pone en contacto a personas que ofrecen sus servicios de alojamiento canino con personas que necesitan dejar a sus perros para compaginar su ritmo de vida con la responsabilidad de tener un perro integrado en la familia. Se diferencia del resto porque no cobra comisiones a los usuarios.



Seguro que más de un amante de los animales imagina sus descansos perfectos junto a sus mascotas en un destino idílico. Sin embargo, las dificultades a las que se tienen que enfrentar hoy en día para disfrutar de sus días de descanso y la incomodidad del traslado hacen que esa imagen perfecta no sea posible en la mayoría de los casos. Estas redes sociales ofrecen una alternativa para que los dueños puedan respirar tranquilos durante sus vacaciones sabiendo que los miembros más carismáticos de sus familias descansan y se divierten junto a personas que, además de garantizar un buen servicio, aman a los animales.



